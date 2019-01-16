Şanlıurfa'da 'sınav jokeri' operasyonu: 20 gözaltı
Şanlıurfa'da para karşılığı başkasının yerine sınava girdikleri gerekçesiyle 20 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen koordineli çalışmalar sonucu, kentte gerçekleştirilen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'na, organize bir şekilde başkasının yerine giren kişilere yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda 20 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, bu kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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