İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2024 Cuma / 24 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,845
  • EURO
    32,7353
  • ALTIN
    1965.5
  • BIST100
    7628.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Şanlıurfa'da terör operasyonu! 2 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı aramada, 2 tabanca ile çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar altın ele geçirildi.

AA5 Ocak 2024 Cuma 21:32 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da terör operasyonu! 2 gözaltı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen PKK/YPG'li teröristin eylem için kente geldiği bilgisine ulaştı.

Teröristin, Mimar Sinan Mahallesi'nde saklandığı adrese Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütü üyesi ile saklandığı evin sahibi gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 2 tabanca ile çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar altın ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.