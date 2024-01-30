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Şanlıurfa'da trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri kameraya yansıdı

Şanlıurfa'da bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken kendi canını ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan hareketleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

IHA30 Ocak 2024 Salı 10:30 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri kameraya yansıdı
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Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali ile Evren Sanayi Sitesini birbirine bağlayan Kuzey-Batı çevre yolunda ilerleyen 63 AEC 196 plakalı motosikletin sürücüsü tehlikeli hareketler yaptı. Motosikletinin üzerine yüzüstü uzanarak ilerleyen sürücü, diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Arkasındaki araçlara yol vermeyen motosiklet sürücüsü tepkilere neden oldu. Sürücülerin tepki gösterdiği motosikletlinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonuyla da görüntülendi. Bir süre bu şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü daha sonra gözden kayboldu.

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