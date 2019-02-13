Şanlıurfa'da yıkılan duvarın altında kalan çocuk öldü
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yıkılan duvarın enkazı altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, Çukurca Mahallesi'nde yaşayan Emine Özbek (12), bir evin önünden geçerken bahçe duvarı üzerine yıkıldı.
Enkaz altında kalarak ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından kaldırıldığı Akçakale Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Özbek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.
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