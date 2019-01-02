Şans Topu sonuçları 2 Ocak Çarşamba Milli Piyango 2019 Şans topu çekiliş sonuçları

Şans Topu sonuçları 2 Ocak Çarşamba 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Her hafta milyonlarca lira ikramiye dağıtan ve zengin olma hayali kuranların ilgiyle takip ettiği Şans Topu oyununda çekiliş sonuçları her Çarşamba akşamı açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi yapılan Şans Topu oyununda büyük ikramiye bu hafta devirsiz olacak. 2 Ocak 2019 Şans Topu çekiliş sonuçlarına sayfamızdan ulaşabilir ve kupon sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. mpi.gov.tr adresinden saat 21:45 itibariyle açıklanacak Şans Topu 2 Ocak 2019 Çarşamba sonuçlarıyla ilgili tüm bilgilere sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Şans Topu Milli Piyango İdaresi bayilerinden kupon doldurarak veya otomatik olarak oynanır. Otomatik oyunda bayiye bu istek belirtilir ve makine tarafından rasgele sayılar seçilerek kupon oynanır ve bilet çıktısı müşteriye verilir. Kupon doldurarak oynanmak istenirse 1’den 34’e kadar ve 1’den 14’e kadar rakamların bulunduğu beş kolondan oluşan kupon kaç kolon istenirse o kadar adet doldurularak oynanır. Bir kuponda beş kolon bulunur. Şans Topu kolonunda 1’den 34’e kadar ve 1’den 14’e kadar bulunan rakamlardan toplam 6 tanesi işaretlenmek suretiyle oyun oynanır. 1-34 arası 5 rakam ve 1-14 arası 1 rakam işaretlenir. Oynanması istenen kolon kadar toplam 6 rakam işaretlenmek suretiyle devam edilir. Şans Topu kolon bedeli 1 TL’dir. Tam kupon oynanmak istenirse bir kuponda beş kolon olduğundan bir kupon bedeli 5 TL tutmaktadır. Kupon bayiye teslim edildiğinde, bayi tarafından verilen bilet çıktısı çekiliş sonuçlarının kontrol edilmesi ve isabet etmesi durumunda ikramiyenin alınabilmesi için saklanmalıdır. İşte, 2 Ocak 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (2 OCAK 2019)

Haftanın Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı ancak sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NASIL DAĞITILIR?

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan şanslı oyuncuların ikramiyeleri;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir

Şans Topu Nasıl Oynanır?

Şans Topu Milli Piyango İdaresi bayilerinden kupon doldurarak veya otomatik olarak oynanır. Otomatik oyunda bayiye bu istek belirtilir ve makine tarafından rasgele sayılar seçilerek kupon oynanır ve bilet çıktısı müşteriye verilir. Kupon doldurarak oynanmak istenirse 1’den 34’e kadar ve 1’den 14’e kadar rakamların bulunduğu beş kolondan oluşan kupon kaç kolon istenirse o kadar adet doldurularak oynanır. Bir kuponda beş kolon bulunur.

Şans Topu kolonunda 1’den 34’e kadar ve 1’den 14’e kadar bulunan rakamlardan toplam 6 tanesi işaretlenmek suretiyle oyun oynanır. 1-34 arası 5 rakam ve 1-14 arası 1 rakam işaretlenir. Oynanması istenen kolon kadar toplam 6 rakam işaretlenmek suretiyle devam edilir. Şans Topu kolon bedeli 1 TL’dir. Tam kupon oynanmak istenirse bir kuponda beş kolon olduğundan bir kupon bedeli 5 TL tutmaktadır. Kupon bayiye teslim edildiğinde, bayi tarafından verilen bilet çıktısı çekiliş sonuçlarının kontrol edilmesi ve isabet etmesi durumunda ikramiyenin alınabilmesi için saklanmalıdır.

Şans Topu Kazandığını Nasıl Anlarsın?

Kontroller sonucunda her kolonda ayrı ayrı kaç adet sayının tuttuğuna bakılır. Her kolon birbirinden bağımsız olarak kontrol edilir. 6 tane numara içerisinden tamamı tutarsa 5+1 büyük ikramiye sizin biletinize isabet etmiş demektir. Fakat 6 numara sizin biletinize isabet etmediyse üzülmeyin 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 şeklinde rakamın tutması durumunda da ikramiye kazanırsınız. İkramiyelerinizi büyük ikramiye hariç Milli Piyango bayilerinden alabilirsiniz. Oynadığınız kupona büyük ikramiye isabet etmesi durumunda ise sadece Ankara Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden alabilirsiniz.

Şans Topu nasıl oynanır? Şans Topu özellikleri nelerdir?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.