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Şantiye bekçisi inşaat alanında ölü bulundu: Soruşturma sürüyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda bir şantiyenin 79 yaşındaki bekçisi inşaat alanı içerisinde ölü bulundu.

IHA16 Ocak 2023 Pazartesi 11:54 - Güncelleme:
Şantiye bekçisi inşaat alanında ölü bulundu: Soruşturma sürüyor
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Olay Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak yolu üzerinde yapımı devam eden Sağlık Merkezi inşaat alanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre inşaat alanında gece bekçisi olarak çalıştığı öğrenilen Melik Demir (79) ölü halde bulundu. Sabah saatlerinde Sağlık Merkezi inşaat alanında yerde kanlar içinde yatan bir şahıs olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede inşaat alanında gece bekçisi olarak çalışan Melik Demir'in ölü olduğu tespit edildi. 79 yaşındaki Bekçi Melik Demir'in inşaatta yüksek bir yerden düşmüş olabileceği ya da bir cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgede bulunan güvenlik kameralarını da inceleyerek soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

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