Sarallar operasyonunda yeni gelişme

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar grubuna yapılan operasyonda gözaltına alınarak bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderilen 91 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.
İş adamı Erdal Acar'ın da arasında bulunduğu toplam 78 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Erdal Acar'ın "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yağma" suçlarından tutuklaması talep edildi. 12 şüpheli hakkında adli kontrol talebinde bulunulurken, başka suçtan tutuklu bir şüpheli ifadesi alındıktan sonra cezaevine gönderildi.