“Sarallar” organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul düzenlenen "Kafes" operasyonları kapsamında, liderliğini Özgür Saral isimli şahsın yaptığı ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 24 şüpheli şahıs yakalandıAyrıntılar geliyor...
İstanbul Düzenlenen "KAFES" OPERASYONLARI Kapsamında, Liderliğini Özgür Saral İsimli Şahsın Yaptığı ve "Sarallar" Grubu Olarak Bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 14, 2023
Operasyonlarda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 2⃣4⃣ şüpheli şahıs Yakalandı❗️
Organize Suç... pic.twitter.com/jgD2zgqPF3