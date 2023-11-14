“Sarallar” organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul düzenlenen "Kafes" operasyonları kapsamında, liderliğini Özgür Saral isimli şahsın yaptığı ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 24 şüpheli şahıs yakalandı

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