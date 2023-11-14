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“Sarallar” organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul düzenlenen 'Kafes' operasyonları kapsamında, liderliğini Özgür Saral isimli şahsın yaptığı ve “Sarallar” grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 24 şüpheli şahıs yakalandı

14 Kasım 2023 Salı 13:11 - Güncelleme:
“Sarallar” organize suç örgütü çökertildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul düzenlenen "Kafes" operasyonları kapsamında, liderliğini Özgür Saral isimli şahsın yaptığı ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 24 şüpheli şahıs yakalandı

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