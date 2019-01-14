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Sarallar suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ‘Sarallar’ adlı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

  • DHA
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Daha önce yapılan operasyonda serbest kalan bazı şüphelilerin, kaçırıp, dövdüğü iş adamlarından şikayetlerini geri çekmesini istedikleri tespit edildi. Yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına aldı.
 
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde ‘Sarallar Grubu'nun alt koluna yönelik düzenlediği operasyonda, iş adamlarını kaçırdığı, dövdüğü görüntüleri ortaya çıkan çeteye yönelik yeni bir çalışma başlattı.
 
Haraç kestikleri ve yağmadan darp, yaralama ve alıkoymaya kadar değişik suçlara karıştıkları gerekçesiyle önceki operasyonda 11 üyesi tutuklanan çetenin serbest kalan dışarıdaki üyelerinin mağdurları tehdit ettiği ortaya çıktı.
 
Suç duyurusunda bulunan mağdurlara ulaşarak, ‘şikayetinizi geri alın’ diye tehdit eden 7 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

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