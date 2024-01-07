Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde konuşan Bakan Bak: Yolun sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti diyoruz
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kars'ta Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde konuştu. Bakan Bak, 'Ülkemizle, vatanımızla, şehitlerimizle ve ordumuzla gurur duyuyoruz. Yolun sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti diyoruz.' dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kars'ta Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde konuştu. Bakan Bak, "Ülkemizle, vatanımızla, şehitlerimizle ve ordumuzla gurur duyuyoruz. Yolun sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti diyoruz." dedi.