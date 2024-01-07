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Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde konuşan Bakan Bak: Yolun sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti diyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kars'ta Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde konuştu. Bakan Bak, 'Ülkemizle, vatanımızla, şehitlerimizle ve ordumuzla gurur duyuyoruz. Yolun sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti diyoruz.' dedi.

7 Ocak 2024 Pazar 11:30 - Güncelleme:
Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde konuşan Bakan Bak: Yolun sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti diyoruz
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kars'ta Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde konuştu. Bakan Bak, "Ülkemizle, vatanımızla, şehitlerimizle ve ordumuzla gurur duyuyoruz. Yolun sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti diyoruz." dedi.

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