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  • Sarıyer Belediyesi'nde tepki çeken atama! Müdür eşi, başkan yardımcısı oldu
Güncel

Sarıyer Belediyesi'nde tepki çeken atama! Müdür eşi, başkan yardımcısı oldu

Yerel seçimlerin üzerinden bir ay geçmeden CHP'li yeni başkanlar eş, dost ve akrabalara koltuk dağıtmaya başladı. Sarıyer Belediyesi'nde yeni başkan Mustafa Oktay Aksu, Kültür Müdürü Filiz Coşkun'un eşi Hüseyin Coşkun'u belediye başkan yardımcılığına getirdi.

20 Nisan 2024 Cumartesi 09:00 - Güncelleme:
Sarıyer Belediyesi'nde tepki çeken atama! Müdür eşi, başkan yardımcısı oldu
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CHP'li belediye başkanları, seçim öncesi verdiği vaatleri mazbatayı aldığı gün unuttu. Torpil furyasının hakim olduğu CHP'li belediyelerde makamlar, akrabalar ve liyakatsiz isimlere dağıtıldı. CHP'nin kazandığı il ve ilçelerdeki atamalar tepki çekti.

CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, belediyenin Kültür İşleri Müdürü Filiz Coşkun'un eşi Hüseyin Coşkun'u başkan yardımcılığına getirdi.

Mustafa Oktay Aksu-Hüseyin Coşkun

Olay, belediyenin hazırladığı "Sarıyer Belediyesi Organizasyon Şeması'nda" isimlerin yazılmasıyla ortaya çıktı.

Liyakatten uzak atama büyük tepki çekti.

Filiz Coşkun

  • Mustafa Oktay Aksu
  • Hüseyin Coşkun
  • Filiz Coşkun

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