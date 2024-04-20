Sarıyer Belediyesi'nde tepki çeken atama! Müdür eşi, başkan yardımcısı oldu

CHP'li belediye başkanları, seçim öncesi verdiği vaatleri mazbatayı aldığı gün unuttu. Torpil furyasının hakim olduğu CHP'li belediyelerde makamlar, akrabalar ve liyakatsiz isimlere dağıtıldı. CHP'nin kazandığı il ve ilçelerdeki atamalar tepki çekti.

CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, belediyenin Kültür İşleri Müdürü Filiz Coşkun'un eşi Hüseyin Coşkun'u başkan yardımcılığına getirdi.

Olay, belediyenin hazırladığı "Sarıyer Belediyesi Organizasyon Şeması'nda" isimlerin yazılmasıyla ortaya çıktı.

Liyakatten uzak atama büyük tepki çekti.