Sarıyer Mahalleler Birliğinden İBB önünde protesto

AK Parti Meclis Grubunun hem İBB hem de Sarıyer Belediyesine, Pınar Mahallesi ve Rumeli Hisarındaki vatandaşların tapularının, emlak rayiç beledi üzerinden verilmesi konusunda verdiği yetkinin üzerinden aylar geçti. Fakat bu konuda henüz hiçbir adım atılmaması Sarıyerli vatandaşlar ve mahalleler birliğinin tepkisine neden oldu. Mahalleler Birliği sivil inisiyatifi olarak İBB'ye gidip, neden halen bu konuda bir çalışma yapılmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, CHP'li İBB Yönetimi önce zabıta, ardından da çevik kuvvet çağırarak vatandaşın içeri girmesine engel oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun "Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in Pınar Mahallesi ve Rumeli Hisarındaki hak sahiplerine tapunun emlak rayici üzerinden vereceğini ifade etmesi üzerine, tapu sorununun çözümü için biz üzerimize düşeni yaptık, yetkiyi verdik. Hani nerede çalışma? Nerede tapu?" dedi.

Halil İbrahim Kurşun, açıklamasında "Vatandaşın mağdur olmaması için başından beri olmasını istediğimiz emlak rayiç bedeli üzerinden satış yapılması konusunda baskılarımızın ardından, yetki verdiğimiz İBB'nin bu konuda hiçbir çalışma yapmadığına şahit olduk. Sarıyer ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin tapu verme konusunda artık hiçbir bahanesi yok. Bu konuda çalıma yapmak bir yana dursun, mülkiyet hakkının peşinde koşan Sarıyerli vatandaşlarımız karşısında muhatap dahi bulamıyor. Daha önce de bu konuda yaptığımız açıklamalarımızda yetkiyi verdik ama yetki vermekle kalmayıp konunun takipçisi olacağımızı da ifade eden AK Parti yönetimi olarak, Sarıyer Belediyesi ve İBB'yi üzerine düşeni yapmaya ve vatandaşın mülkiyet hakkını teslim etmeye davet ediyoruz" dedi.

Sarıyer Mahalleler birliğinin İBB'ye alınmamasına tepki gösteren İBB Meclis Üyesi ve Sarıyer Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Coşkun da "daha önce AK Parti Grubu olarak gerek Sarıyer Belediyesinde, gerek İBB grubumuzda defalarca ağırlayıp misafir ettiğimiz Sarıyerli vatandaşların, CHP'li İBB yönetiminden muhatap bulamaması çok acı. Zabıta ve çevik kuvvet çağılarak kapından içeri bile alınmaması her şeyden öte bir Sarıyerli olarak bizleri de incitmiştir. İBB ve Sarıyer Belediyesini yetki verdiğimiz konuda çalışmaya, bu konuda çalışmasalar bile vatandaşımızı muhatap kabul etmeye davet ediyoruz" dedi.