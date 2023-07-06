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Sarıyer'de bir kişi eşini ve kayınvalidesini öldürdükten sonra intihar etti

Sarıyer'de bir kişi, tartışma sonucu eşini ve kayınvalidesini tüfekle vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

AA6 Temmuz 2023 Perşembe 07:39 - Güncelleme:
Sarıyer'de bir kişi eşini ve kayınvalidesini öldürdükten sonra intihar etti
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Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Pınar Mahallesi Asır Sokak'taki bir sitede yer alan daireye gelen polis ekipleri, E.Ş, eşi N.Ş ve kayınvalidesi S.Ş'yi tüfekle vurulmuş halde buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişilerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

- Sarıyer Kaymakamlığından açıklama

Sarıyer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Pınar Mahallesi'nde akşam saat 19.45 sıralarında intihar konusuyla ilgili gelen ihbar üzerine olay yerine güvenlik görevlileri ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede E.Ş, eşi N.Ş. ile kayınvalidesi S.Ş'nin hayatını kaybettiği ve E.Ş'nin yanında bir tüfek olduğunun görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, edinilen ilk bilgilere göre E.Ş ile N.Ş arasında tartışma çıktığı, E.Ş'nin önce kayınvalidesini, ardından eşini tüfekle vurduktan sonra intihar ettiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

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