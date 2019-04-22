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Sarıyer’de denetimden kaçan otomobil polise çarptı

İstanbul Sarıyer’de polis kontrol noktasından kaçarken bir polisi yaralayan otomobildeki 3 kişiden 2'si yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Büyükdere Bahçeköy Yolu üzerinde polis kontrol noktasında, şüpheli görülmesi üzerine polis ekiplerince durdurulmaya çalışılan, içinde 3 kişinin bulunduğu 34 NJ 5046 plakalı otomobil kaçmaya başladı.

Kaçarken kontrol noktasında bir polise çarpan otomobil, ekipler tarafından takibe alındı.

İhbar üzerine bölgeye takviye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, yaralanan polisi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerince bir süre kovalanan otomobil, lastiğine ateş açılarak durduruldu.

Aracın içindeki şüpheliler Belgrad ormanlık alanında kaçmaya çalışırken 2'si yakalandı, diğer şüpheli izini ormanda kaybettirdi.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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