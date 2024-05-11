Sarıyer'de feci kaza: Polis Muhammet Erdem Yiğit hayatını kaybetti

Kaza, dün 16.30 sıralarında Uskumruköy Kilyos Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli Muhammet Erdem Yiğit, Adile Sadullah Mermerci Polis Okulu'nda atış talimi yaptıktan sonra evine dönmek için motosikletiyle yola çıktı. Seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle Yiğit'in kontrolünden çıkan motosiklet, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan polis memuru Muhammet Erdem Yiğit, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Henüz 9 aylık polis olduğu öğrenilen Yiğit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis memuru Muhammet Erdem Yiğit'in cenazesi, bugün Bağcılar Yüzüncüyıl Merkez Camii'nde, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Sultangazi Cebeci Mezarlığı'na defnedilecek.