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Sarıyer'de gecekondunun üzerine tır devrildi

İstanbul Sarıyer'de inşaat demiri yüklü tır, gecekondunun üzerine devrildi.

DHA15 Nisan 2022 Cuma 07:01 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 07:27
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Kaza, Sarıyer Özdereiçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Remzi B. idaresindeki 34 BV 1304 plakalı tır, kontrolü kaybetmesi sonucu gecekondunun üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gecekondunun içinden yaralı olarak çıkarılan İbrahim Tosun, Ayşe Tosun, Türkan Tosun, Rafet Tosun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazada yaralanan Remzi B. ise Seyrantepe Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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