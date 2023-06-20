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Sarıyer'de İETT otobüsünün motor kısmı yandı

Sarıyer'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Otobüsteki yolcular tahliye edilirken, trafikte ise uzun kuyruklar oluştu.

IHA20 Haziran 2023 Salı 10:35 - Güncelleme:
Sarıyer'de İETT otobüsünün motor kısmı yandı
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Olay, saat 09.00'da Sarıyer Tarabya Bayırı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağ hortumu patlayan 34 TN 2264 plakalı İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kısa sürede otobüsün içini kaplarken yangını fark eden yolcular şoförü uyardı. Aracı durduran İETT şoförü kapıları açtı ve yolcular tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangından dolayı trafikte uzun kuyruklar oluştu.

"HEPİMİZ BİRDEN YERİMİZDEN FIRLADIK"

Otobüsteki yolculardan biri olan Hüseyin Yazıcı, "Zaten dumanı görünce anladık, hepimiz birden yerimizden fırladık. Arka kapı kendiliğinden kapandı, orta kapıya hücum ettik. Egzozun üzerine yağ damlamış, o da duman yapmış. En arka koltukta oturuyordum, duman ilk bize geldi, sonra bağırdık, herkes ayaklandı. Şoför geldi, arka kapıyı açtı. İnsanlar da tahliye edildi. Şükürler olsun iyiyiz' dedi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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