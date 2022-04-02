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Sarıyer'de restoranda çıkan ve 3 binaya sıçrayan yangın söndürüldü

İstanbul Sarıyer'de bir restoranda çıkan ve 3 binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA2 Nisan 2022 Cumartesi 09:37 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 10:55
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Bahçeköy Merkez Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, restoranın yanı ve çevresindeki 3 binaya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ederken, bir itfaiye aracında, ön kısmının yanması nedeniyle hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıktığı restoranın bulunduğu 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi, bir iş yeri ve 2 apartmanda da hasar oluştu.

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