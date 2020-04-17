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Sarıyer'de trafik kazası: 1 yaralı

Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

AA17 Nisan 2020 Cuma 07:16 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 07:16
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Hacı Osman Bayırı Caddesi Sarıyer yönünde ilerleyen 34 GZ 8344 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı ve takla attıktan sonra ters döndü. Otomobilin sürücüsü Mustafa K. aracında sıkışarak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulans ile yakındaki bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle Hacı Osman Bayırı Caddesi Sarıyer yönünde trafiğe kapanırken, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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