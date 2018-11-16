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Sarıyer'de tünel girişine devrilen ağaç yolu trafiğe kapattı

Sarıyer'de yağış nedeniyle tünel girişine devrilen ağaç yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerince ağacın kesilerek yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Gece boyu etkili olan yağış yüzünden Çayırbaşı Tüneli girişine Maslak istikametinde yola bir ağaç devrildi. Ağaç, aynı istikamette yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, belediye ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) ekipleri sevk edildi.

BEDAŞ ekipleri, teller ağacın altında kaldığı için bölgedeki elektriği kesti. Daha sonra itfaiye görevlileri ağaç kesme motoruyla çalışma başlattı.

Ağacın kesilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle parçaları yoldan kaldırarak temizlik yaptı.

Çalışmalar tamamlanarak tünel yeniden araç trafiğine açıldı.

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