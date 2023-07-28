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Sarıyer'deki huzur evinde yangın

Sarıyer'deki 2 katlı huzurevinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA28 Temmuz 2023 Cuma 07:03 - Güncelleme:
Sarıyer'deki huzur evinde yangın
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Darüşşafaka Mahallesi Akgün Caddesi'nde bulunan 2 katlı İzzet Baysal Huzurevinin çamaşırhanesinde sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangının çıktığı çamaşırhanede çalışma yaparken, 115 kişinin kaldığı huzurevi tedbir amacıyla tahliye edildi.

Kısa sürede kontrol katına alınan yangında huzurevinde konaklayan 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Söndürme ve duman tahliye çalışmalarının ardından huzurevi sakinleri tekrar odalarına yerleştirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • huzurevi yangını
  • Sarıyer yangını
  • itfaiye müdahalesi

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