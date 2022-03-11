Savaş mağduru kadın ve çocuklara psikososyal destek

AA 11 Mart 2022 Cuma 10:03 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 10:03

İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli, Kredi ve Yurtlar Kurumunda misafir edilen aileleri sık sık ziyaret ediyor. Kadınlarla sohbet eden görevliler, çocuklarla da zaman zaman oyunlar oynayarak savaşın etkilerinden kurtulmaları için çaba sarf ediyor.

İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Temelci, AA muhabirine savaş mağduru ailelerin tüm ihtiyaçlarının giderildiğini söyledi. Dereköy Sınır Kapısı'ndan 3 Mart'ta Türkiye'ye giriş yapan ailelerin misafir edildiğini hatırlatan Temelci, kadın ve çocuklara savaşı unutmaları için uzmanlar tarafından psikososyal destek verildiğini kaydetti.

Devletin tüm kademelerinin savaş mağduru aileler için seferber olduğunu dile getiren Temelci, "Bu zorlu kriz sürecinde tüm personelimizle Kırım Tatar Türkü kardeşlerimizin yanında olacak; devletimizin, milletimizin himayesini hissettireceğiz." dedi.

Kiev'den tahliye edilen Kırım Tatar Türklerinden 74 yaşındaki Fatime Osmanova da İl Göç İdaresi görevlilerine teşekkür etti.

Tüm sorunları ile yakından ilgilendiklerini ifade eden Osmanova, evini ve toprağını çok özlediğini kaydetti.