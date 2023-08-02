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Savaşın başlangıcından bu yana Polonya'ya sığınan Ukraynalı sayısı 14 milyonu aştı

Ukrayna'dan Polonya'ya giren kişi sayısı, 1 Ağustos itibarıyla 14 milyon 182 bin olurken, ülkeden ayrılanların sayısı 12 milyonu geçti.

AA2 Ağustos 2023 Çarşamba 09:27 - Güncelleme:
Savaşın başlangıcından bu yana Polonya'ya sığınan Ukraynalı sayısı 14 milyonu aştı
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Polonya Sınır Muhafızlarının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlangıcından bu yana ülkeye yoğun geçiş yaşandığı belirtildi.

Ülkeye, Ukrayna'dan sadece dün 30 bin 800 kişinin girdiği aktarılarak, "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçiş sayısı 14 milyon 182 bine ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısının ise 12 milyon 399 bin olduğu kaydedildi.

Polonyalı yetkililerce yapılan açıklamalara göre, ülkede yaklaşık 2 milyon Ukraynalı yerleşik durumda bulunuyor.

Sınır geçişleri ve dönüşlerinin aynı kişilerce yapılabildiğini belirten yetkililer, kişi sayısından çok geçiş sayısını kontrol ettiklerini aktarıyor.

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