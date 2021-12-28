'Savaşın yaşandığı zor günlerde Türkiye'nin verdiği desteği hiçbir zaman unutmayacağız'

AA 28 Aralık 2021 Salı 21:45 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 21:50

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova ziyareti kapsamında Kosovalı mevkidaşıyla bir araya geldi. Kosova Savunma Bakanlığı binasında heyetlerarası görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Akar'la Kosova ve bölge güvenliği hakkında görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Mehaj, "Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkiler sadece diplomaside değil, askeri düzeyde de çok iyi. Halklarımız arasındaki dostluk bağı, sadece tarihin değil, bugünün ve geleceğin de birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Özlem ve iş birliğimiz, bölge ve dünya çapında barış için ki Kosova'nın arzusu da barış yolunda ilerlemektir, NATO ortaklığına giden yoldur." dedi.

Mehaj, Kosova halkının, Kosova savaşının yaşandığı zor günlerde ve savaştan sonra özellikle savunma kapasitelerinin artırılması konusunda Türkiye'nin verdiği destekleri hiçbir zaman unutamayacağını söyledi.

İki ülke arasında savunma alanındaki iyi seviyedeki iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehaj, şöyle devam etti:

"Şu anda 19 Kosova güvenlik gücü mensubu, Türkiye'deki Milli Savunma Bakanlığına bağlı akademilerde çeşitli eğitimlerden geçiyorlar. Özellikle son 10 yılda bu eğitimleri başarıyla tamamlayan astsubay ve subaylar Kosova güvenlik gücünü daha da güçlü kılmaktadır. Bakan Akar'dan Kosova'nın NATO üyeliği yolundaki desteğini ve Kosova gibi bir ülkenin geçmesi gereken aşamaları, barış için desteğini istedim. Görüşmede sayın bakan bize destek olacağına dair söz verdi. Ayrıca önümüzdeki yıl daha büyük ortak eğitimler düzenleme hakkında konuştuk. Gelecek yıl 'Defender 23' gibi uluslararası tatbikatlara katılacağımız için NATO ülkesi partnerlerimizin yardımlarına daha da ihtiyacımız olacak."

Basın toplantısının ardından Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Başbakanı Albin Kurti'yle de görüşmeler yaptı.