Savaşmak istemiyorlar ama...! İki ülke kazara çatışabilir

ABD Kongresi'ne yakın Barış Enstitüsü Uzmanı Andrew Scobell, Tayvan'ın ABD ve Çin için önemli olduğunu vurguladı.

TRT Haber'e konuşan USIP Çin Uzmanı Andrew Scobell, "Tayvan, ABD-Çin ilişkilerinde hep en çekişmeli konu oldu. Neden şimdi ekstra hassas? Çünkü Tayvan, ABD ile Çin arasında artan küresel güç mücadelesinin sıfır noktası. Çin'e 150 kilometre mesafedeki Tayvan civarında gerginlik tüm ülkeler için kaygı sebebi. Gerginlik teknolojide küresel tedarik zincirini etkiler. Dolayısıyla bütün ülkeler ABD ile Çin'in birer yetişkin insan gibi davranmasını umuyor." diyor.

"TAYVAN, ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"



Pekin'in son yayımladığı Beyaz Kitabını değerlendiren Scobell, "Tayvan, Çin Komünist Partisi için çok önemli. Tayvan'ı Çin'in parçası olarak görüyor. Son yayımlanan Beyaz Kitap, Çin'in Tayvan'ı anakaraya dahil etme konusundaki hassasiyetini gösteriyor" dedi.

"ÇİN, RUSYA'NIN AKSİNE KAPSAMLI BİR HAREKAT PEŞİNDE DEĞİL"



Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın aksine Çin'in, kapsamlı bir askeri harekat peşinde olmadığı görüşünü savunan Scobell, "Çin-Rusya, Şi-Putin ve Tayvan-Ukrayna arasında farklılıklar var. Putin devasa askeri güç kullanmaya meyilli ama Şi daha küçük, kademeli artan güç yanlısı. Dolayısıyla Tayvan'a büyük askeri operasyon yerine, kademeli artan askeri eylemler ve başka adımlar görebiliriz" ifadelerini kullandı.

"ABD İLE ÇİN SAVAŞ İSTEMESELER DE KAZARA ÇATIŞMA OLASILIĞI VAR"



ABD ile Çin ordularının Pasifik'te birbirine yakın oluşu ise kaygıları artırıyor. Çin Uzmanı Andrew Scobell, "İyi haber; iki ülke de savaş istemiyor. Kötü haber iki ordunun bölgede birbirine yakınlığını düşünürsek; deniz, denizaltı ya da havada kazara çatışma mümkün. İletişim kanalları açık olsa da genellikle kullanılmıyor. ABD telefonu kaldırıp Çinli muhatabıyla görüşmeye çalıştığında cevap alamadığı oluyor" dedi.