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''Savaştan kaçan İsrailliler gemiyle Alanya'ya geldi'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Savaştan kaçan bin 671 İsrailli sığınmacı gemiyle Alanya'ya geldi.' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 17:58 - Güncelleme:
''Savaştan kaçan İsrailliler gemiyle Alanya'ya geldi'' iddiasına yalanlama
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Merkezden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Savaştan kaçan bin 671 İsrailli sığınmacı gemiyle Alanya'ya geldi." iddiasının yer aldığı belirtildi.

Bu iddianın gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "Bahse konu görüntülerde, 6 Ekim tarihinde Alanya'ya gelen bir kruvaziyer gemisinden inen turistler görülmektedir. Rutin bir turistik seyahat sırasında kaydedilen görüntülerin, bölgedeki olaylarla (7 Ekim'de başlayan Aksa Tufanı Operasyonu) herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
  • Alanya
  • yalanlama

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