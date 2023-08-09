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Savaştan kaçan yaklaşık 5 milyon Ukraynalı geçici koruma kapsamında Avrupa'da yaşıyor

Avrupa Birliği (AB) istatistik kurumu Eurostat, Savaştan kaçan 4 milyon 700 bin Ukraynalının halen AB'de geçici koruma altında olduğunu bildirdi.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 17:18 - Güncelleme:
Savaştan kaçan yaklaşık 5 milyon Ukraynalı geçici koruma kapsamında Avrupa'da yaşıyor
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24 Şubat 2022'de başlayan savaşın ardından AB'nin kapılarını açtığı Ukraynalılar, geçici koruma altına alınmıştı.

AB'nin ayrımcılık uyguladığı eleştirilerine maruz kaldığı geçici koruma prosedürü kapsamında Ukraynalılara oturma, çalışma ve eğitim hakkı tanınmıştı.

Savaşın akabinde 8 milyon civarında olan Ukraynalı sayısı, yarısı kadarının ülkelerine geri dönmesiyle azaldı.

Eurostat'ın açıkladığı verilere göre, halihazırda AB'de 4 milyon 700 bin Ukraynalı barınıyor.

- EN ÇOK UKRAYNALI ALMANYA'DA

1 milyon 133 bin 420 ile en fazla Ukraynalıya Almanya ev sahipliği yaparken, onu 977 bin 740 ile Polonya ve 349 bin 140 ile Çekya izliyor.

AB'deki Ukraynalıların yüzde 46,6'sını kadınlar, 34,4'ünü çocuklar oluşturuyor.

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