27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7759
  • 6,5369
  • 256.557
  • 94.609
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Savcı Sayan'dan 'MİT tırları gazeteciliği' göndermesi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 'MİT tırları ve devletin sırlarını ifşa etmeyi gazetecilik sayanlar, Küçükkaya’nın otelde İmamoğlu ile basılma görüntülerini ifşa etmenin suç olduğunu söylüyorlar...' dedi.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının tartıştığı ortak yayın öncesi adaylardan Ekrem İmamoğlu'nun yayının moderatörlüğünü üstlenen İsmail Küçükkaya ile oteldeki görüşmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.
 
Öte yandan İmamoğlu ve Küçükkaya'nın ortak yayın öncesi 46 dakikalık görüşmesini kamuoyuna duyuran medya kuruluşları muhalefet cephesi tarafından suçlu görülüyor.
 
Bazı köşe yazarları ise, Küçükkaya ve İmamoğlu'na soru yöneltmek yerine, 'gayrı ahlaki görüşme'ye ait görüntülerin medyaya yansımasına öfkelendi.
 
SAVCI SAYAN'DAN ''MİT TIRLARI'' GÖNDERMESİ
 
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Küçükkaya-İmamoğlu arasında yayın öncesi gerçekleşen gizli görüşmenin kamuoyuna yansımasını hazmedemeyenlerle ilgili çarpıcı bir tespitte bulundu.
 
Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Sayan, ''MİT tırları ve devletin sırlarını ifşa etmeyi gazetecilik sayanlar,  Küçükkaya’nın otelde  İmamoğlu ile basılma görüntülerini ifşa etmenin suç olduğunu  söylüyorlar... Samimiyete bakar mısınız...!'' ifadelerini kullandı.
 

Metin Külünk’ten gönül seferberliği çağrısı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tamamen yerli! Tüm testleri geçti

Tamamen yerli! Tüm testleri geçti

298 kişi hayatını kaybetmişti: Delilini istiyoruz

298 kişi hayatını kaybetmişti: Delilini istiyoruz

Rusya uyardı! Yeni çatışmalar olabilir...

Rusya uyardı! Yeni çatışmalar olabilir...

Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu terörist yakalandı

Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu terörist yakalandı

Şok olay! Sosyal medyada paylaşılınca ortaya çıktı

Şok olay! Sosyal medyada paylaşılınca ortaya çıktı

Uzmanlar uyardı: Türkiye'ye de etkisi var

Uzmanlar uyardı: Türkiye'ye de etkisi var

Çiçekli karşılamadan 1 hafta sonra vahşet

Çiçekli karşılamadan 1 hafta sonra vahşet

Yıldırım o iddiaya cevap verdi: Bir şey bulamayınca...

Yıldırım o iddiaya cevap verdi: Bir şey bulamayınca...
 

POPÜLER HABERLER

Metin Külünk’ten gönül seferberliği çağrısı

Metin Külünk’ten gönül seferberliği çağrısı

İtiraf etti! Dinozor iskeletini...

İtiraf etti! Dinozor iskeletini...

Afrika Uluslar Kupası’nda tanıdık yüzler

Afrika Uluslar Kupası’nda tanıdık yüzler

Yaz döneminde süper yıldızlar bedava! İşte o liste...

Yaz döneminde süper yıldızlar bedava! İşte o liste...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA