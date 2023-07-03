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Savcı Sayan'ın acı günü! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ağrı Eski Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan, düğünde maganda kurşunuyla yaralanmıştı. 25 gündür yoğun bakımda tedavi gören Ali Sayan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak vefat etti. Acı haberi Savcı Sayan, sosyal medya hesabından duyurdu.

3 Temmuz 2023 Pazartesi 14:42 - Güncelleme:
Savcı Sayan'ın acı günü! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
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Korkunç olay 9 Haziran'da Ağrı'nın Tutak İlçesi'ne bağlı Karahan köyünde yaşandı. Köyde yapılan düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan'ın başına isabet etti.

Ağır yaralanan Sayan, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ali Sayan, bu sabah hayatını kaybetti.

Sayan'ın cenazesi, yarın Tutak ilçesine bağlı Yukarı Kargalık köyünde toprağa verilecek.

Savcı Sayan da acı haberi, sosyal medya hesabından duyurdu.

Düğünde silahı ateşleyenin belirlenip, yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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