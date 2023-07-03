Savcı Sayan'ın acı günü! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Korkunç olay 9 Haziran'da Ağrı'nın Tutak İlçesi'ne bağlı Karahan köyünde yaşandı. Köyde yapılan düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan'ın başına isabet etti.

Ağır yaralanan Sayan, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ali Sayan, bu sabah hayatını kaybetti.

Sayan'ın cenazesi, yarın Tutak ilçesine bağlı Yukarı Kargalık köyünde toprağa verilecek.

Savcı Sayan da acı haberi, sosyal medya hesabından duyurdu.

Düğünde silahı ateşleyenin belirlenip, yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn...



Katıldığı bir düğünde kafasına isabet eden bir maganda kurşunuyla ağır yaralanan 20 yaşındaki yeğenim Ali Sayan 25 gündür yaşam mücadelesi veriyordu.

Bugün Hak'kın rahmetine kavuştu.

Cenazemizi yarın öğle namazını müteakip... pic.twitter.com/QCp4ito9nG