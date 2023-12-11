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Savcıyı öldürmek için kiralık katil tuttular!

Çanakkale'de bir savcı tutuklu iki kardeş tarafından kiralık katil tutularak öldürülmek istendi. Jandarmaya yapılan ihbar sonucunda 7 kişilik ölüm listesi ortaya çıkarıldı.

Sabah11 Aralık 2023 Pazartesi 07:38 - Güncelleme:
Savcıyı öldürmek için kiralık katil tuttular!
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Gökçeada ilçesinde 25 Ekim'de yaşanan olayda, hırsızlıktan tutuklanan Enver Ç. ve Kenan Ç. kendilerine dava açan cumhuriyet savcısı Ali K.'ye karşı kin gütmeye başladı. Cezaevinde Coşkun T. isimli kişi ile tanışan iki kardeş, şahsa önce maddi yardımda bulundu. Kardeşler iddiaya göre bir süre sonra haklarında dava açan cumhuriyet savcısının öldürülmesi için Coşkun T.'ye teklifte bulundu. Teklifi değerlendiren Coşkun T. tahliyesine kısa bir zaman kala 130 bin lira karşılığında savcıyı öldürmeyi kabul etti. Cezaevinden çıkan Coşkun T, Enver Ç. ve Kenan Ç.'nin kardeşi Murat Ç. tarafından karşılandı.

JANDARMAYA İHBAR ETTİ

Sabah'ın haberine göre; Şüpheliler, Gökçeada'da keşif yaparken, bir vatandaş olup biteni öğrenince jandarmayı arayıp kendisiyle birlikte aralarında cumhuriyet savcısının da bulunduğu 7 kişinin öldürülmesi için Enver Ç. ve Kenan Ç. tarafından tetikçi tutulduğunu, dışarıda bulunan Coşkun T.'nin infazları gerçekleştirmesi için keşif yaptığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili operasyon başlattı.

Gözaltına alınan Coşkun T.'nin ifadesi alındı. Şüpheli ifadesinde, Enver Ç. ve Kenan Ç. ile cezaevinde tanıştıklarını 2 kardeşin kendilerine 130 bin lira para verdiğini ve dışarıya çıktığında Cumhuriyet Savcısı A.K. ve hayvancılık işleriyle uğraşan Aleksi M., Fırat A., Gökhan A., Kemal A., Şirvan A., Ümit K., ve Yalçın A. isimli şahısların öldürülmesi için teklif yaptıklarını söyledi. Şüpheli teklifi ilk başta kabul etmediğini ancak dışarı çıktığında kabul ettiğini söyleyerek iki kardeşin dışarıda bulunan kardeşleri Murat Ç. ile keşif yapmaya başladıklarını itiraf etti. Tetikçinin telefonunda, Cumhuriyet Savcısının işine giderken kullandığı güzergaha ait yol bilgileri ve yine savcıya ait fotoğraflar ele geçirildi. Tetikçi tutuklandı. Savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

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