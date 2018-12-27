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Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında, yerli ve milli sistemlere yenilerini ekleyecek projeler el alındı.

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Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı, 2 saat sürdü.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de hazır bulundu.

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında, kara, deniz ve hava sistemlerine yönelik araç, gereç ve mühimmat konularında kararlar alındı.

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