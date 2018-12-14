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Savunma sanayisinde FETÖ operasyonu: 48 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında çoğunluğu savunma sanayi şirketlerinde çalışan 48 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında çoğunluğu savunma sanayi şirketlerinde çalışan 48 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgüt içerisinde "mahrem imam/abi" konumunda olan kişilerle ankesörlü sabit hatlar üzerinden haberleştikleri, örgütün operasyonel GSM hatlarını kullandıkları belirlenen 24 ASELSAN, bir HAVELSAN aktif çalışanı ile bu kuruluşların yanı sıra TUSAŞ, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, TÜBİTAK ile farklı kamu kurumlarından ihraç edilen 17, özel sektörde çalıştığı ve örgüt adına mühendislerle irtibat kurduğu belirlenen 6 olmak üzere, toplam 48 kişi hakkında gözaltı ve adreslerinde arama kararı verildiği belirtildi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, savunma sanayi şirketlerinde çalışan FETÖ üyelerinin tespitine yönelik soruşturmaya Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının teknik desteğiyle devam edildiği kaydedildi.

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