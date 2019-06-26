Savunma zaf iyeti söz konusu olamaz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı’nda Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliği ve NATO Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti. Bakan Akar, ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeralma Kanunu’na ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Akar “Kanun süreci devam ederken bu süreci takip eden arkadaşlarımız, birlik komutanlarımız her seviyede gerekli tedbirlerini almaya devam ettiler. Yasanın yayımlanmasıyla birlikte gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması ve emniyetli bir şekilde ailelerine, sevdiklerine kavuşmaları için gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Gençlerimize hayırlı tezkereler diliyorum” diye konuştu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Terhis işlemleri için aksaksız, eksiksiz çalışmaların sürdüğünü belirten Akar “Bizim için Mehmetçiğin emniyetli bir şekilde ailesine, sevdiklerine ulaşması çok önemli. Kara, deniz, hava araçları kullanmak suretiyle bu intikaller gerçekleşecek. Bununla alakalı Milli Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde ulaştırma faaliyetlerini koordine etmek üzere bir merkez kuruldu. Bu merkezin izdüşümü olarak tüm birliklerimize de merkez hazırlandı. Büyük bir hassasiyetle çalışmalarımız sürüyor. Konuyu çok yakın şekilde takip ediyoruz” ifadesini kullandı.

GÜVENLİK SORUNU YOK

“Bütün vatandaşlarımızın müsterih olsun” diyen Akar, şu değerlendirmede bulundu: Terörle mücadele esas olarak uzman personelimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde aralıksız, aksaksız hatta artan bir şiddet ve tempoda sürüyor. Hudutlarımızın güvenliği ile de ilgili hiçbir aksaklık, eksiklik söz konusu değil. Kanun çalışmasına paralel olarak ilgili arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Sınırlarımızın komanda taburları ve uzman personel ile takviyeleri yapıldı. Bu takviyeler devam ediyor. Bu konu üzerinde önemle duruluyor.

REFORM NİTELİĞİNDE

Herhangi bir sorun çıkmaması için her türlü tedbiri aldıklarını ve almaya devam ettiklerini vurgulayan Akar “KKTC’de de faaliyetlerimiz aralıksız, eksiksiz, planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu konuda da herhangi bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbir alındı. Reform niteliğindeki bu çalışma ile öngörülebilir ve sürdürülebilir bir sistem oluştu. Modern, tarihimize uygun bir çalışma yaptık. Bu yasanın hazırlanması sırasında hem modern uygulamaları hem de tarihi verileri kullandık. Bu çerçevede TSK’nin etkinliği, caydırıcılığı, saygınlığı hiçbir şekilde eksilmeden tam tersine artarak devam edecek.