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Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus DİB Othman Jerandi ile telefonda Kudüs'te yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımları ele almıştır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunus Dıişleri Bakanı Jerandi ile telefonda Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri görüştü.

AA11 Mayıs 2021 Salı 00:45 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 01:15
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri ve uluslararası alanda atılacak adımları telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı el-Cerendi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kudüs'te yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımlar ele alındı.

- İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere müdahalesi

Son 3 gündür devam eden olaylarda Filistinli göstericilere yönelik sert müdahalelerde bulunan ve Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Aksa'daki saldırılarında yaralı sayısının 331'e çıktığı, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu aktarılmıştı.

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