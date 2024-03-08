Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısına çıkıyor

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, bugün 27. Ağır Ceza duruşma salonunda yapılacak. Duruşma tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük henüz getirilmediği için başlamadı.

Duruşmaya şikayetçiler ve avukatları gelmeye başladı. Mahkeme salonu koridorunda yoğunluk oluştu. Gazeteciler ve izleyiciler duruşmaya başlayana kadar bariyerlerin dışında tutuluyor.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer alıyordu. İlk duruşmanın ardından iş insanı Mert Zeydanlı, Deniz Güzel ve Nuray Şengüler'in iddianamelerinin de eklenmesiyle davadaki şikayetçi sayısı 21'e çıktı.

Seçil Erzan için "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talep edilirken; diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi.