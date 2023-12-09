Yüksek kâr vaadiyle ünlüleri dolandıran Seçil Erzan'ın, bankanın Florya Şubesi'nde çalışırken yaptığı bir telefon görüşmesinin kayıtları ortaya çıktı. Telefonun açık kaldığından habersiz olan Erzan'ın, Moji lakaplı Mojtaba Haghani'ye, "Moji sen bagaja koy, sonra bana anahtarı bırakırsın çaktırmadan" sözleri dava dosyasına girdi.

Özel bir bankada şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan'ın 'Fatih Terim fonu' adı altında çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Sabah'ın haberine göre, Seçil Erzan'ın, bankanın Florya'daki şubesinde çalışırken banka içi yaptığı telefon görüşmesinin kayıtları dava dosyasında yer aldı. Bankanın Teftiş Kurulu Raporu'na yansıyan olayda; bankanın Florya Şubesi Operasyon Yönetmeni Ayşe E. ile Seçil Erzan arasında 25 Şubat 2022'de kurum içi bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Bankanın Teftiş Kurulu Raporu'na göre, görüşme 1.10 dakika sürdü ancak Erzan, telefonunun kapandığını sandı. Ancak telefon kayıt altına alıyordu. Karşısında ise Erzan'a zorla borcu olmadığını söylettirdiğine ilişkin arabada video kaydı çektirdiği ortaya çıkan Moji lakaplı Mojtaba Haghani vardı. Erzan'ın kendi cep telefonundan "Moji sen bagaja koy, sonra bana anahtarı bırakırsın çaktırmadan. Ben hemen senin arkandan çıkarım" şeklinde ifadeler kullandığı bankanın teftiş kurulu raporunda yer aldı.

12 MİLYON LİRA KAPTIRDI

Ailesinden miras kalan iş hanını satarak Seçil Erzan'ın "Özel fon var" vaadine kanan kişilerden biri olan 62 yaşındaki Nuray Şengüler'in de ifadesi ortaya çıktı. 32 yıldır Florya'da ikamet eden Şengüler; Erzan'ı 10 yıldır tanıdığını söyledi. Erzan'ın kendisine, "Hastane masrafın çok oluyor. Paran hesabında eriyor. Gel paranı bankanın özel ve gizli fonuna yatıralım. Bu fona sadece özel müşteriler giriyor. Giriş için 100-150 milyon lira gerekli ancak ben müdür olduğum için seni bu fona sokmaya çalışacağım" diyerek ikna ettiğini söyleyen Şengüler, toplamda 12 milyon liraya yakın para kaptırdı.

'PARANI NEREYE YATIRIYORSUN'

Şengüler'in ifadesinde en dikkat çekici iki nokta bulunuyor. Bankanın şubesinden çektiği paraları Erzan'a teslim eden Şengüler'in ifadesindeki dikkat çekici noktalardan ilkinin tarihi Ağustos 2022. Paraya sıkışan Şengüler soluğu, bankanın Florya'daki Şubesi'nde aldı. Parasının durumunu öğrenmek için şubede çalışanlara parasını sorduğunda banka çalışanları, "Abla sen paranı nereye yatırdın. Kime?" gibi sorular yöneltti. Şengüler ise bu sorulara "Şu an da söyleyemiyorum, gizli" cevabını verdi. Şengüler ifadesinde, "Onlar da bana yardımcı olamıyordu. Kimse paranın akıbetini sorgulamıyordu. O tarihlerde banka paramın akıbeti hakkında herhangi bir denetim yapmıyordu" ifadelerini kullandı. Şengüler'in "Şu anda söyleyemiyorum, gizli" cevabından banka çalışanlarının şüphelenmemesi dikkat çekici bulundu.

'PARAYI SEN DE Mİ SEÇİL'E VERDİN?'

8 Nisan'da Seçil Erzan'ı sormak için bankanın genel müdürlüğünü arayan Şengüler, banka çalışanı Giray tarafından, "Siz de mi banka dışında işlem yaptınız?" sorusuyla karşılaştı. Şengüler bu soruya, "Ne dediğinizi anlamadım. Avukatım olmadan cevap veremem" cevabını vererek telefonu kapattı. İfadenin üçüncü kritik noktası da bu telefon görüşmesinden hemen sonra, yıllardır oturduğu paraları çekip Erzan'a teslim ettiği bankanın Florya Şubesi'nden aranmasıyla yaşandı. Şubeden gelen telefonda Şengüler'e "Nuray abla, hep gelip sorduğumuz ama anlatmadığın parayı sen de mi Seçil'e verdin?" diye soruldu.