Seçil Erzan'ın ''çantacısı'' Ali Yörük'ten çarpıcı sözler: Senaryoyu o yazdı

İstanbul'da özel bir bankanın şube müdürüyken gizli fon yöntemiyle yüksek kâr vaat ederek futbol dünyasının önemli isimlerini ve çevresindeki kişileri dolandırmakla suçlanan Seçil Erzan'ın ikinci duruşması 13 saat sürdü. Erzan'ın savunması kadar çantacısı olarak bilinen diğer tutuklu sanık Ali Yörük'ün ifadesi de dikkat çekti. Erzan'ı 20 yıldır tanıdığını öne süren Yörük, "Seçil yalan konusunda profesyonel. 15 senedir sevgilisiyle benim telefonumdan görüşen biri. Para her zaman Seçil'in bagajına gitmiştir. Senaryoyu yazan Seçil Erzan'ın kendisi" dedi.

DAVAYA YARIN DEVAM

Mahkeme heyeti, ara kararında tutuklu sanıkların bu halinin devamına hükmetti. Duruşma yarına ertelendi.

MESAJDAKİ ÇELİŞKİ

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, Erzan'ı ilk kez babaannesinin cenazesinde gördüğünü; daha önce telefonda konuştuklarını söyledi. Buse Terim, Erzan'a para verdiğinden babasının haberi olmadığını öne sürerek "Babamla parasal konuları konuşmam. Kasam ayrı" dedi. Ancak 11 Ekim 2022 tarihli yazışmada Fatih Terim'in kızı Buse'nin para trafiğini bizzat takip ettiği; Erzan'ın "Hocam, Buse Hanım'ın işlemi gerçekleşti. Bir daha sorun olmayacak" şeklinde bilgi verdiği öğrenildi.