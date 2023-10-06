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Seçim manipülatörleri tekrar sahada: CHP'nin anketçisi AK Parti'den randevu istemiş

Mayıs ayındaki seçimler öncesinde muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'kesin galip' ilan eden anket firmaları, önümüzdeki sene yapılacak yerel seçimler öncesinde de harekete geçti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, CHP'li rakibi Mustafa Bozbey'i kendisinden 20 puan önde gösteren CHP'nin anketçisi ORC'nin gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Yakın dönemde şirketin genel müdürü Mehmet Pösteki'nin kendisiyle görüşmek istediğini anlatan Aktaş, 'Bu firmanın sahibi bana 'görüşmek istiyorum' diyerek mesaj attı, sildim attım' dedi.

6 Ekim 2023 Cuma 23:50 - Güncelleme:
Seçim manipülatörleri tekrar sahada: CHP'nin anketçisi AK Parti'den randevu istemiş
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Mayıs ayındaki seçim sonrası sessizliğe bürünen CHP yandaşı anket firmaları, gelecek sene yapılacak yerel seçimler öncesinde tekrar algı operasyonlarına başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'değişim' çağrılarına kulak tıkaması ve koltuğunu bırakmaması nedeniyle parti tabanında yaşanan büyük kopuşu tolere etmek isteyen CHP Genel Merkezi, 'CHP'nin anketçisi' olarak bilinen ORC Araştırma aracılığıyla operasyona başladı.

Kılıçdaroğlu'nu 'kesin galip' ilan eden ORC, son olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'nin adayını açık ara farkla kazanıyor şeklinde lanse etti.

'İTİBARIMIZ SATILIK DEĞİL' DİYEN PÖSTEKİ AKTAŞ'TAN RANDEVU İSTEMİŞ

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, katıldığı Haber Global canlı yayınında, kendisinden 'iki kat fazla oy alacağı' öne sürülen sözde ankete ilişkin konuşup Pösteki'nin ipliğini pazara çıkardı.

PÖSTEKİ 'İTİBARIMIZ SATILIK DEĞİL' DEMİŞTİ

ORC'nin Genel Müdürü Pösteki, mayıs ayındaki seçimde Kılıçdaroğlu'nu galip ilan ettiği paylaşımında, "İtibarımız satılık değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Pösteki'nin kendisine ulaşarak görüşme talebinde bulunduğunu belirten Aktaş, "Bu anketi ben de gördüm. Bu anket firmasının sahibi bana bir mesaj attı. Görüşmek istiyorum bir anketimiz var dedi. Sildim attım, geçmişte de yaşadığımız bazı olaylar var." diye konuştu.

Anketlere saygı duyduğunu fakat yapılanların manipülasyon olduğunu belirten Aktaş, "Ben de ciddi anketler yaptırırım. Hizmet bazlı anket, mahalle, ilçe bazlı öncelikler ve çalışmalarla alakalı. Sahayı tararız devamlı." diyerek söz konusu oranları yalanladı.

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