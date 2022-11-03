Şefkat Eli Derneği Yemen'de 500 aileye gıda kolisi dağıttı

Yaklaşık olarak 20 milyon kişinin açlıkla mücadele ettiği Yemen'e dünyanın farklı noktalarından birçok kez yardım projesi düzenlenmişti. Son dönemde özelikle gıda yardımları önemli ölçüde azaldı. Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği, hayırseverlerden topladığı yardımlara oluşturduğu gıda kolilerini Yemen'de 500 aileyle buluşturdu.

BM YEMEN'DE YAŞANANLARA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Yemen, yaklaşık olarak 6 yıldır devam eden bir iç savaşla çalkalanıyor. Ülkedeki son durum içler acısı sahneleri gözler önüne seriyor. Dünyanın dört bir yanından Yemen'e gıda yardımları gönderilse de son olarak BM raporu, yaşanan drama ilişkin detayları paylaşmıştı. BM raporuna göre, yaklaşık olarak 20 milyon insanın açlık tehlikesi altında olduğuna vurgu yapılmıştı.

Yine BM'den yapılan açıklamada Yemen'de çok ciddi gıda sorunları yaşandığı ve sorunların büyüyebileceğine dikkat çekilmişti. Dünyanın farklı noktalarında ihtiyaç sahiplerine ulaşan ve açlıkla mücadelede oldukça önemli rol oynayan Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği, Yemen'e de elini uzattı. Türk yardımseverlerden topladığı bağışlarla Yemen'de yaşanan açlık ve sefaletin giderilmesini hedefleyen dernek, 500 aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

TAİZ VE MARİB BÖLGELERİNDEKİ AİLELER YARDIMDAN FAYDALANDI

Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen Yemen'e gıda yardımı projesinin ana hedefinde ülkede açlık ve sefaletin en yoğun olarak hissedildiği Taiz ve Marib bölgeleri var. Bu bölgelerde yaşayan mazlum ve mağdur aileler için gıda yardımları Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği görevlileri tarafından yapıldı. Mülteci kamplarında yaşamını sürdürmeye çalışan aileler, bu gıda paketi yardımlarından faydalandı.

BİR AYLIK YEMEK İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK

Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen yardım organizasyonunda dağıtılan gıda kolileri, bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayabilecek şekilde oluşturuldu. Yağ, pirinç, un ve şeker gibi besin kaynaklarının ağırlıklı olduğu gıda kolilerinin yanı sıra dernek, Yemen'deki kamplarda yaşayan mazlum ailelere tıbbi yardım yapmak amacıyla da harekete geçti. Ayrıca derneğin dağıttığı gıda kolilerinde çeşitli hijyen ürünleri de bulunuyor.