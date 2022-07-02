Şehidimizin hafızlık arkadaşına sorduğu soru duygulandırdı

Uzman Çavuş Serkan Taşcı, Pençe Kilit operasyon bölgesinde arazide kayıp düştükten sonra şehit olmuştu.

2 kız, 2 erkek çocuk sahibi olan 4 çocuklu Taşcı ailesinin en küçük çocuğu olan Şehit Taşcı'nın hafızlık arkadaşına attığı mesaj ise herkesi duygulandırdı.

"NAMAZLARI TEYEMMÜM İLE KILIYORUZ ÜZERİMİZ ÇOK PİSLENİYOR SIKINTI OLMAZ DİMİ"

Şehit Taşçı'nın attığı mesajda, "Abi namazları teyemmüm ile kılıyoz da üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz dimi, imkanlar kısıtlı çünkü." ifadeleri yer aldı.

PENÇE-KİLİT OPERASYONU BÖLGESİNDE BİR ASKER ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Taşcı'nın arazide kayarak düşme sonucu şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SERKAN TAŞCI'NIN AİLESİNE ŞEHADET HABERİ VERİLDİ

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayıp düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın (24), Bursa'da yaşayan ailesi bilgilendirildi.

Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 4. Taş Sokak'ta yaşayan baba Fikret ve anne Gülçiçek Taşcı'nın evlerinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.

Bekar olduğu belirtilen şehit Taşcı'nın naaşının yarın İl Müftülüğü bahçesindeki Hüseyin Durmaz Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.