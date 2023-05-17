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Şehidin naaşı memleketi Tokat'ta

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde teröristlerce girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın naaşı memleketi Tokat'a ulaştırıldı.

IHA17 Mayıs 2023 Çarşamba 01:49 - Güncelleme:
Şehidin naaşı memleketi Tokat'ta
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Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde teröristlerce girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın naaşı memleketi Tokat'a ulaştırıldı.

Şırnak'ta başlatılan operasyon çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda Bestler-Dereler bölgesinde arazi araması sırasında mağaraya sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada 2 jandarma personeli şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ile 1 jandarma personeli yaralandı. Öte yandan 3 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Şehitlerden Çakırsöğüt 3. Jandarma Komanda Tugay Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın naaşı Şırnak'ta yapılan törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi.

Tokat havalimanına getirilen şehitin naaşını annesi, babası ve akrabaları göz yaşları içinde karşıladı. Şehit Doğan'ın bekar olduğu, 4 kardeş oldukları ve 2 kardeşinin de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Uzman çavuş olarak vatani görevlerini yapan kardeşlerinin Hakkari ve Ankara'da görev yaptıkları öğrenildi.

Havalimanında yapılan karşılama törenine; Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Jandarma Kıdemli Albay Bahri Bostancı ve aile yakınları katıldı. Şehidin cenazesi meslektaşlarının omzunda taşınarak cenaze aracına taşındı.

Şehidin cenaze namazı, yarın ikindi namazına müteakip Turhal ilçe meydanında kılınacak. Namazın ardından şehidin naaşı memleketi Turhal'a bağlı Çayıraltı Köyü'nde toprağa verilecek.

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