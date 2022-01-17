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Güncel

Şehir merkezindeki karları kamyonlara taşımaya başladılar

Ardahan Belediyesince cadde ve sokaklarda biriken karlar, kamyonlarla şehir dışına taşınmaya başlandı.

AA17 Ocak 2022 Pazartesi 20:36 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 20:36
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Kentte son günlerde etkili olan kar yağışının ardından, cadde ve sokaklarda biriken karın ulaşımı aksatmaması ve vatandaşın mağdur olmaması amacıyla belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

İş makineleri ile belirli bölgelere toplanan kar kütleleri, ardından kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

Ardahan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba, AA muhabirine, çalışmanın ilk gününde 65 kamyon kar kütlesinin şehir dışına taşındığını söyledi.

Çalışmanın caddelerden ara sokaklara kadar süreceğini dile getiren Zorba, "Ekiplerimiz kar yağışının ardından hemen çalışmalara başladı. Yoğun kar yağışının ardından kent merkezinde kar kütleleri birikti. Ekipler, bu kar kütlelerini belirli bölgeye topladıktan sonra kamyonlar ile şehir dışına taşıyor." dedi.

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