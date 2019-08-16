Şehirden indim köye 

Ege’nin sakin köyleri tatil için taş evler, çiçekli bahçeler, sıcak aile ortamı ve ev yemeklerini tercih eden yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kalabalık sahiller, su parkları, yüksek sesli müzik ve açık büfe yiyeceklerden uzak bir tatil anlayışı Ege’nin Salman, Çiftlikköy, Germiyan, Birgi, Kirazlı ve Kapıkırı köylerinde yaygınlaşıyor. İzmir’in Karaburun ilçesinin uzun yıllar terk edilmiş mahallesi Salman, şimdi internet ve telefondan uzak zaman geçirmek isteyenlere “köy konseptli” tatil imkânı sunuyor. Salman’da tatilcilerin “bir köy evinde yaşıyormuşçasına” kendi yemeklerini doğal ürünlerle hazırladığı, bahçe işleriyle uğraştığı, keçi sağdığı, internet ve telefon kullanmadığı bir ortam hakim. Tatilciler, bu köyde iki kişi gecelik konaklama için 500 lira ödüyor.

KÖYLERDEN KÖY BEĞEN

Çeşme’nin geleneksel taş evleriyle ilgi çeken yerleşim birimlerinden Çiftlikköy, tarihi yapısı, balık restoranları ve yöresel tatları ile turistlerin ilgisini çekiyor.Çeşme’nin bir başka köyü Germiyan, Yörük kültürünün izleri, ekşi maya ekmeği ve ot yemekleriyle alternatif bir gezi ve tatil rotası oluşturuyor. Bozdağ’ın yamaçlarındaki Birgi, İzmir’in Foça ilçesi Kozbeyli köyü, Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı köyü, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kapıkırı köyü, Bodrum sınırındaki Kıyıkışlacık Köyü, Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı, Kuşadası’na yakınlığıyla yabancı turistlerin ilgisini çeken Şirince de İzmir’in tanınmış köyleri arasında yer alıyor.