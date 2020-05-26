Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? İşte seyahat yasağının kalkacağı tarih!

26 Mayıs 2020 Salı 16:44 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 16:44

Şehirler arası seyahat yasağı 15 ilde halen devam ediyor. Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine girdiğimiz günlerde Ramazan Bayramı'ndan sonra vatandaşlar, 'Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman kalkacak?' sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı'nın şehirlerarası seyahat yasağı ile yayımladığı genelgede şehirler arası seyahat yasaklarının kalkacağı tarih yer alıyor. İşte seyahat yasaklarının kalkacağı tarih ve seyahat yasağı ile ilgili son gelişmeler...

65 yaş üstü vatandaşların Ramazan Bayramı öncesi şehirler arası seyahat yasağı kaldırıldı. Gittikleri yerde 1 ay kalmak şartıyla şehirler arası seyahate çıkabilecekler.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 65 YAŞ ÜZERİ İÇİN ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT GENELGESİ

Bakanlığın gönderdiği genelgeye göre; 22 Mart tarihli genelge ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar (üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilecek.

Bu kapsamda, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara şehirler arası seyahatlerinde bir kişi refakat edebilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT İZNİ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

15 ilde şehirler arası seyahat 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24.00'a kadar geçici süreyler durduruldu.

18 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, “15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır.” dedi.

Bu kapsamda, Zonguldak ile büyükşehirler Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van’a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulması, 3 Haziran Çarşamba gece yarısına kadar şehirler arası seyahat yasağı 15 gün süreyle uzatıldı.

Şehirler arası seyahat yasağı koronavirüs salgınının seyrine göre değerlendirilecek. 15 ilde seyahat yasağının tekrar uzatılıp uzatılmayacağı 3 Haziran tarihinden önce yapılacak kabine toplantısı sonucunda belli olacak. Seyahat yasaklarının kalkacağı tarih ilgili açıklama yapıldığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN YAYIMLADIĞI ŞEHİR GİRİŞ-ÇIKIŞ TEDBİRLERİ GENELGESİ

Genelge ile büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'dan 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24.00'a kadar geçici süreyle durdurulacak.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede, tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınını yönetebilmek için sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamanın hayati önem taşıdığı belirtildi. Bunun sağlanmadığı takdirde virüsün yayılımı hızlanacağı, buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısının artacağı, bu durumun da toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı belirtildi.

Gelinen noktada dün yapılan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak iline giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik alınan/alınacak tedbirlerin değerlendirildiği kaydedildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulanan 15 ilde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda uygulamanın devam edilmesi yönünde karar verildiği belirtildi.

SEYAHAT YASAĞI UZATILAN İLLER HANGİLERİ?

Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak.