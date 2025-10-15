İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2025 Çarşamba / 23 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8345
  • EURO
    48,7273
  • ALTIN
    5645.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şehirler arası yolcu otobüsünde korkunç manzara
Güncel

Şehirler arası yolcu otobüsünde korkunç manzara

Uşak'ta şehirler arası bir yolcu otobüsünde yapılan aramada valizlerin içinde 55 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

İHA15 Ekim 2025 Çarşamba 09:30 - Güncelleme:
Şehirler arası yolcu otobüsünde korkunç manzara
ABONE OL

Uşak'ta şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan aramada valizlerde 55 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine şehir merkezinde şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekiplerin otobüsün bagajında yaptığı aramada, iki valiz içerisinde toplam 55 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 55 adet şarjör bulundu. Valizlerin sahibi olan yolcu E.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • tabanca bulundu
  • şehirler arası otobüs
  • Uşak yasa dışı silah

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.