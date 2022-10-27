Şehit ağabeyinden TTB Başkanı Fincancı'ya sert çıkış: Dağdaki kardeşlerinle birlikte ol

Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Fehim Okur, Türk ordusunun şanlı ve şerefli bir ordu olduğunu söyleyerek, Fincancı'yı yaptığı açıklamadan dolayı kınadı. Okur, Fincancı'yı istifaya çağıran videosunda şu ifadelere yer verdi:

"Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristler üzerinde sözde kimyasal silah kullandığını iddia ediyor. O da biliyor, dünya da biliyor Türk ordusu şanı, şerefi en yüksek ordudur. Şebnem Korur Fincancı, eğer birilerini destekleyeceksen o makamları terk edeceksin, bırakacaksın, istifa edeceksin, gideceksin o dağdaki kardeşlerinle beraber olacaksın, onları orada destekleyeceksin."

Sosyal medyada "Şebnem Korur Fincancı yalnız değildir" adıyla paylaşım yapan ve Fincancı'ya destek verenlere de sert çıkışan Okur, "Türk ordusuna hiç kimse iftira atamaz. Sosyal medyada Şebnem Korur Fincancı yalnız değilmiş diye haberler yapılıyor, destek çıkılıyor. Bizim şehitlerimiz mi yalnız, şehitlerimizin sahibi Allah. Önce Allah, sonra biz. Bir an önce istifa et, yerinde durma" şeklinde konuştu.