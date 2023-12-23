İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2023 Cumartesi / 11 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2172
  • EURO
    32,2725
  • ALTIN
    1928.59
  • BIST100
    7557.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şehit babasından duygulandıran paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana
Güncel

Şehit babasından duygulandıran paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı P. Söz. Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım duygulandırdı.

IHA23 Aralık 2023 Cumartesi 22:39 - Güncelleme:
Şehit babasından duygulandıran paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bugün bir askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehidimizin olduğunu duyurdu. Çatışmada 1 askerimiz yaralanırken, 16 terörist de etkisiz hale getirildi. Öte yandan MSB, teröristlere yönelik operasyonlarının devam ettiğini bildirdi.

"OĞLUM ŞEHİT OLDU NE MUTLU BANA"

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ın paylaşımı duygulandırdı. Şehit babası, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" ifadelerine yer verdi.

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Er Kemal Aslan (22) şehit düştü. Şehit haberinin baba ocağına bildirilmesinin ardından şehit babası Mehmet Aslan, sosyal medya üzerinden oğlunun da aralarında olduğu 6 şehidin ismini paylaşarak, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" ifadelerini kullandı. Paylaşım görenleri duygulandırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.