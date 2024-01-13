Şehit babasından duygulandıran sözler: Evladımla gurur duydum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in evine taziye ziyaretinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in evini ziyaret etti. Şehidin ailesi Nazif ve Ferah Evcin çiftiyle konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Vali Aksoy, şehit Muhammed Tunahan Evcin için dua etti. Aileye başsağlığı dileyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Erbaş, "Allah yolunda vatan için öldürülenlere ölü demeyiniz. Onlar diridirler. Siz bilmesiniz, onlar diridirler. Dolayısıyla biz, hiçbir şehidimize ölü demiyoruz. Onlar diridirler, öyle inanıyoruz. İnşallah Muhammed Tunahan'ımız da Allah'ın izniyle, Peygamberimize komşu oldu. Onlar cennet kuşları inşallah" dedi.

"EVLADIMLA GURUR DUYUYORUM"

Oğlunun sözlerini anımsatan baba Evcin ise, "'Vatanı böldürmeyeceğiz' dedi. 'Türkiye cumhuriyetini sildirmeyeceğiz' dedi. Evladımla gurur duyuyorum. 'Vatanı pisliklerden temizleyeceğiz' dedi. Cenabıallah sevdiklerinizi bağışlasın. Hepimizin sevdiklerini bağışlasın, Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin, yarın öğlen Reşadiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Alpu ilçesinde toprağa verilecek.