İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2024 Cumartesi / 3 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0996
  • EURO
    32,963
  • ALTIN
    1981.47
  • BIST100
    7986.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şehit babasından duygulandıran sözler: Evladımla gurur duydum
Güncel

Şehit babasından duygulandıran sözler: Evladımla gurur duydum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit askerimiz Muhammed Tunahan Evcin'in ailesini ziyaret etti. Oğlunun sözlerini anımsatan baba Nazif Evcin, 'Evladımla gurur duydum' dedi.

IHA13 Ocak 2024 Cumartesi 22:47 - Güncelleme:
Şehit babasından duygulandıran sözler: Evladımla gurur duydum
ABONE OL

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in evine taziye ziyaretinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in evini ziyaret etti. Şehidin ailesi Nazif ve Ferah Evcin çiftiyle konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Vali Aksoy, şehit Muhammed Tunahan Evcin için dua etti. Aileye başsağlığı dileyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Erbaş, "Allah yolunda vatan için öldürülenlere ölü demeyiniz. Onlar diridirler. Siz bilmesiniz, onlar diridirler. Dolayısıyla biz, hiçbir şehidimize ölü demiyoruz. Onlar diridirler, öyle inanıyoruz. İnşallah Muhammed Tunahan'ımız da Allah'ın izniyle, Peygamberimize komşu oldu. Onlar cennet kuşları inşallah" dedi.

"EVLADIMLA GURUR DUYUYORUM"

Oğlunun sözlerini anımsatan baba Evcin ise, "'Vatanı böldürmeyeceğiz' dedi. 'Türkiye cumhuriyetini sildirmeyeceğiz' dedi. Evladımla gurur duyuyorum. 'Vatanı pisliklerden temizleyeceğiz' dedi. Cenabıallah sevdiklerinizi bağışlasın. Hepimizin sevdiklerini bağışlasın, Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin, yarın öğlen Reşadiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Alpu ilçesinde toprağa verilecek.

  • diyanet başkanı
  • muhammed evci ailesi
  • zengin basın açıklaması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.