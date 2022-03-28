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Şehit Demir'in adı kütüphane yaşatılacak

Sivas'ta, şehit özel harekat polisi Muhammed Demir'in adını taşıyan kütüphanenin açılışı yapıldı.

AA28 Mart 2022 Pazartesi 17:47 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 17:47
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Atatürk İlkokulu'nda oluşturulan kütüphanenin açılışını gerçekleştiren Sivas Valisi Salih Ayhan, şehit Demir'e Allah'tan rahmet diledi.

Şehitlik mertebesinin önemine dikkati çeken Ayhan, "Rabb'im bu vatan, toprak ve bayrak uğruna yaşamayı ve ölmeyi de bizlere nasip eylesin. Şehidimizin adının yaşatılması konusundaki ince ve nazik düşüncelerinden dolayı okul müdürümüze ve idarecilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Şehit ailesinin, vakarlı ve dik duruşunun yeni nesle örnek olduğunu aktaran Ayhan, "Rabb'im hepimize Muhammed Demir gibi yaşamayı ve vatan uğruna ölmeyi nasip eylesin." diye konuştu.

Açılışa şehidin ailesi ile İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan katıldı.

Özel Harekat Polisi Muhammed Demir, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz 2020 tarihinde Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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