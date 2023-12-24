İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2023 Pazar / 12 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2172
  • EURO
    32,2725
  • ALTIN
    1928.59
  • BIST100
    7557.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şehit düşen Piyade Er Cebrail Dündar için Mardin'de tören düzenlendi
Güncel

Şehit düşen Piyade Er Cebrail Dündar için Mardin'de tören düzenlendi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar (25) için memleketi Mardin'de tören düzenlendi.

AA24 Aralık 2023 Pazar 14:35 - Güncelleme:
Şehit düşen Piyade Er Cebrail Dündar için Mardin'de tören düzenlendi
ABONE OL

Şehit Dündar'ın cenazesi, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törenin ardından hava yoluyla Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törende şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, dua edildi.

Törende, şehidin eşi Semanur, babası Yusuf, annesi Fatma ve kardeşleri gözyaşı döktü, ağıt yaktı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehidin cenazesi buradan kara yoluyla Kızıltepe ilçesinin kırsal Arıklı Mahallesi'ne uğurlandı.

Törene, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, kurumlar ve bazı siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.