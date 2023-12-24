Şehit düşen Piyade Er Cebrail Dündar için Mardin'de tören düzenlendi

Şehit Dündar'ın cenazesi, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törenin ardından hava yoluyla Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törende şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, dua edildi.

Törende, şehidin eşi Semanur, babası Yusuf, annesi Fatma ve kardeşleri gözyaşı döktü, ağıt yaktı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehidin cenazesi buradan kara yoluyla Kızıltepe ilçesinin kırsal Arıklı Mahallesi'ne uğurlandı.

Törene, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, kurumlar ve bazı siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurmuştu.